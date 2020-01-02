داعش يتبنى هجوماً ضد مركز للشرطة في القوقاز

هاجم رجلين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي مركزاً للشرطة في القوقاز الروسي الأسبوع الجاري، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل، وفق ما أعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

واقتحم المهاجمان بسيارتهما نقطة تفتيش للشرطة في مدينة ماغاس عاصمة جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي والحدودية مع الشيشان. وأفادت السلطات المحلية بأن الرجلين هاجما بعد ذلك عناصر الشرطة بالسكاكين.

وفي بيان نشر في وقت متأخر الأربعاء على تطبيق تلغرام للمراسلة، أكدت وكالة أعماق أن المهاجمين "مقاتلان في صفوف التنظيم"، مضيفةً أن هجومهما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة العديد بجروح.

وأعلنت من جهتها سلطات إنغوشيا والمحققون الروس عن مقتل شرطي، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، دون أن تؤكد مقتل شخص آخر.

والمشتبه بهما في تنفيذ الهجوم هما أحمد إيماغوجيف، مواليد عام 1996، والآخر هو ميكاييل ميزييف من مواليد عام 2001، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن السلطات.

وقتل ميزييف، فيما أصيب الآخر بجروح، وهو متواجد في المستشفى حيث استعاد الوعي، وفق السلطات.

وحمّل حاكم إنغوشيا مساء الثلاثاء الشرطة المحلية المسؤولية عن الهجوم، معتبراً أن إهمالها ليلة رأس السنة، التي يحتفل بها على نطاق واسع في روسيا، قد سهّل وقوعه.

وفتح تحقيق بتهمة محاولة قتل عناصر من قوات الأمن، لكن لم تتم الإشارة إلى فعل إرهاب.

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كانت منطقة القوقاز خلال التسعينيات حتى عام 2009، ساحةً لحربين بين موسكو ومقاتلين شيشانيين يطالبون بالاستقلال، اتخذ طابعاً إسلامياً بشكل تدريجي.

ومنذ عام 2011، انضم مئات الروس المتحدرين من الشيشان وعائلاتهم إلى صفوف التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا.

ويعتبر تنظيم داعش منطقة شمال القوقاز جزءاً من أراضي "الخلافة"، ويتبنى مراراً هجمات فيها، آخرها في حزيران/يونيو أدت إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح قرب القصر الرئاسي في الشيشان.