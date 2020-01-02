قوات المارينز تنفذ إنزالا جويا فوق مقر السفارة الأميركية ببغداد

نفذت قوات من المشاة البحرية الأمريكية "المارينز" فجر الخميس إنزالا جويا داخل مقر السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، وفق ما كشف مصدر أمني عراقي.

وقال ضابط بوزارة الدفاع العراقية إن "طائرات هليكوبتر حلقت في وقت مبكر من فجر الخميس، بشكل منخفض وكثيف فوق المنطقة الخضراء بالعاصمة بالتزامن مع قطع التيار الكهربائي".

وأوضح المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات المارينز نفذت إنزالا جويا في السفارة الأمريكية وقامت بتمشيط المبنى".

ولم يصدر عن السلطات العراقية تعليق فوري حول ذلك.

والأربعاء، أعلنت سفارة واشنطن لدى بغداد، تعليق كافة العمليات القنصلية حتى إشعار آخر، على خلفية احتجاجات عنيفة أمام مجمع السفارة على مدى يومين، قبل انسحاب المتظاهرين استجابة لمناشدة من الحكومة.

والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين حرم السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

ويأتي هذا التطور ردا على غارات جوية أمريكية، الأحد، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله"، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

وشنت الولايات المتحدة الضربات الجوية ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، قتل خلال إحداها مقاولا مدنيا أمريكيا قرب مدينة كركوك.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران عبر وكلائها من الفصائل الشيعية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.