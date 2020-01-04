الناتو يوقف مهامه التدريبية والسويد تعلق عمل قواتها في العراق

أعلن حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، السبت تعليق مهامه التدريبية في العراق، على خلفية اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني في قصف جوي أمريكي ببغداد، في حين أعلنت السويد تعليق عمل قواتها العسكري في هذا البلد "مؤقتاً".

وقال ديلان وايت، وكيل المتحدث باسم حلف "ناتو"، في تصريح للأناضول، إن الحلف يتابع التطورات في المنطقة عن كثب.

وأوضح أن الناتو على اتصال وثيق بالمسؤولين الأمريكيين، وأن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بعد اغتيال سليماني.

ولفت وايت إلى أن بعثة الحلف التدريبية في العراق لديها بضع مئات من العناصر، مضيفًا أنها تعزز الوحدات الأمنية في البلاد بناء على طلب الحكومة العراقية.

وأوضح أن بعثة الحلف الأطلسي في العراق ستستمر غير أنها ستوقف مهام التدريب لفترة مؤقتة.

من جهتها، علقت الحكومة السويدية عمل قواتها العسكرية في العراق بشكل مؤقت، على خلفية مقتل سليماني.

وقالت كريستينا سوان، المتحدثة باسم القوات المسلحة السويدية، في تصريح للتلفزيون، إن قرار إيقاف مهام القوات العسكرية يأتي نتيجة الأوضاع الجارية الآن في العراق، وهو بمثابة استراحة مؤقتة لعمل قواتنا هناك.

يذكر أن البرلمان السويدي وافق في 2015 على إشراك قوات عسكرية في العراق قوامها 70 عسكرياً بينهم جنود وضباط، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة ضمن مهام تدريبية للقوات العراقية.

وتتركز تلك القوات داخل قاعدة عسكرية أمريكية شمال العاصمة بغداد.

وفجر الجمعة، قتل سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وبات اغتيال سليماني، "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب واستعداد أمريكيين.