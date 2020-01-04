هجمات صاروخية متزامنة في العراق تشمل السفارة الأمريكية وقاعدة تضم جنوداً أمريكيين

هز المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد، انفجاران ناجمان عن استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في المنطقة، بالتوازي مع استهداف مماثل لقاعدة بلد العسكرية شمال العراق.

وأفادت الشرطة العراقية بسقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط قذيفتي هاون.

ولاحقاً ذكرت وكالة رويترز أن 5 أشخاص أصيبوا بسقوط قذيفة هاون على حي الجادرية في بغداد المقابل للسفارة الأمريكية، وهي إحدى القذيفتين اللتين استهدفتا السفارة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر عراقية قولها أنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية عقب سقوط الصاروخ.

بموازاة ذلك، سقط صاروخان من نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية شمال البلاد، والتي تضم جنوداً أمريكيين، بحسب الإعلام المحلي.

وقالت قيادة القاعدة في بيان لاحقاً إن 3 جنود أصيبوا بسقوط 3 قذائف هاون على القاعدة.