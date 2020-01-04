طائرات مسيرة إماراتية داعمة لمليشيات حفتر تستهدف البوابة 17 لمدينة سرت الليبية

أعلنت قوات الحكومة الليبية، أن طيرانا إماراتيا مسيرا داعما لمليشيات خليفة حفتر، استهدف "البوابة 17" عند المدخل الشرقي لمدينة سرت، التابعة للحكومة.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، السبت، عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

من جهته، أفاد طه حديد، المتحدث باسم "قوة حماية وتأمين سرت"، في تصريح، أن الطيران الإماراتي المسير نفذ ضربتين جويتين.

وأوضح حديد، أن الضربة الأولى استهدفت البوابة وأسفرت عن إصابة أحد أفراد "قوة حماية وتأمين سرت"، والثانية استهدفت مزرعة لمواطن.

وأضاف المصدر أن الضربات الجوية لن تؤثر على عمل القوة من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة التي تنفذها لاستتباب الأمن.

وأشار أن الضربة التي استهدفت بوابة المدخل الشرقي أربكت حركة السير بشكل مؤقت في مدينة سرت (منتصف الشمال).

وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة للحكومة الشرعية، مقتل وإصابات عدد من عناصرها، جراء استهداف طيران إمارتي داعم لحفتر، جنوب سرت.