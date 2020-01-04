وزير الخارجية القطري يصل طهران للقاء ظريف

يصل وزير الخارجية القطري، محمد آل ثاني، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران ويلتقي نظيره، محمد جواد ظريف، وفق مصدرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، أن وزير الخارجية القطري سيصل اليوم السبت إلى طهران ويلتقي ظريف، دون تفاصيل أكثر.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية نبأ عن مصادر لم تسمها يؤكد توجه وزير الخارجية القطري إلى طهران، دون تفاصيل أيضا.

وسيكون وزير الخارجية القطري، أول مسؤول خليجي يصل إيران بعد إعلان مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ببغداد، وسط تصاعد في حدة التصريحات بين واشنطن وطهران.

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.

وصار اغتيال سليماني، في قصف أمريكي ببغداد "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط.

وأمس حذرت الخارجية القطرية من توالي مظاهر التصعيد في العراق، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة الدخول في حلقة عنف مفرغة ومغبات التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر".

وأعلن "البنتاغون"، الجمعة، عزمه إرسال لواء كامل من الفرقة الـ 82 المجوقلة إلى الشرق الأوسط.

في المقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وإعلان الحداد في البلاد 3 أيام.