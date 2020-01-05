النهضة" التونسية: قصف حفتر لطرابلس جريمة بشعة ترتقي لجريمة حرب

أدانت حركة "النهضة" التونسية، الأحد، بشدة قصف طائرات تابعة لخليفة حفتر، للكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وقالت الحركة، في بيان: "ندين بشدة هذه الجريمة البشعة التي ترتقي إلى جريمة حرب".

وأعربت عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب الليبي، ودعت إلى إيقاف العدوان على طرابلس.

وحثّت "النهضة" الأطراف الليبية على "إعلاء صوت العقل والحكمة والتخلي عن لغة السلاح والجلوس إلى طاولة الحوار على أساس احترام وحدة ليبيا وسيادتها الترابية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن "مركز الطب الميداني والدعم"، التابع لوزارة الصحة الليبية، أن "القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية، مساء السبت، راح ضحيته 30 شهيدا وأكثر من 33 جريحا".

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.