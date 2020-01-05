وسط تحركات حكومية غاضبة في بغداد.. واشنطن تعلق عمل "التحالف الدولي"

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأحد أنها استدعت السفير الأميركي لدى العراق، للتنديد بـ"انتهاك صارخ لسيادة" البلاد، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، في حين أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق تعليق عملياته.

وأوضحت الخارجية العراقية في بيان أنها أبلغت السفير ماثيو تولر أن "هذه العمليات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة اعتداء وعمل مدان يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة".

على صعيد متصل، بدأ مجلس النواب العراقي جلسة طارئة، لبحث مستقبل القوات الأمريكية في البلاد، على خلفية مقتل سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بقصف أمريكي، الجمعة.

وبدأت الجلسة بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، بعد تأجيلها أكثر من ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، وسط مقاطعة كتل كردية وسنية.

ويجب حضور نصف أعضاء البرلمان لعقد جلسة قانونية، أي 165 نائباً على الأقل، من أصل 329 نائباً.

من جهته، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأحد أنه سيعلّق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم "داعش"، بسبب "الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف".

وأثارت الغارة الأمريكية، التي أودت بحياة سليماني والمهندس إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي قرب مطار بغداد، الجمعة، غضب المسؤولين العراقيين، الذين لمحوا إلى إمكانية بحث إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق.

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على مصالح أميركية في العراق لتصل إلى 13 هجوماً، مستهدفة بصوة خاصة قواعد عسكرية. وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.