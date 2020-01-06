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قوات "الوفاق": نتعامل مع مليشيا تابعة لحفتر تحاول التقدم نحو سرت

وكالة الأناضول للأنباء
نشر في 06.01.2020 17:34
آخر تحديث في 06.01.2020 17:45

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين، أنها تتعامل مع مليشيات تابعة لخليفة حفتر تحاول التقدم إلى البوابة 17 شرق مدينة سرت.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت (غرب)، طه حديد، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

وأضاف حديد أن قواتهم "ستضرب دون هوادة كافة المليشيات الإرهابية التي تهدد أمن مدينة سرت".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.

وأجهض هجوم حفتر جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.

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