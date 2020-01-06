كارلوس غصن يعلن عقد مؤتمر صحافي في بيروت الأربعاء

أعلن كارلوس غصن، الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا في بيروت الأربعاء القادم بحسب.

ومنذ وصوله الى لبنان منذ نحو أسبوع كانت التصريحات الإعلامية لرجل الأعمال البالغ الخامسة والستين محدودة، ولم يخرج عن صمته سوى مرتين عبر بيانين.

وقال المتحدث لفرانس برس إن المؤتمر الصحافي "يعقد ألأربعاء الثامن من كانون الثاني/يناير الساعة 15,00 بتوقيت بيروت (13,00 ت غ)" من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

ووصل غصن الاثنين الماضي إلى لبنان في ظروف غامضة. وقد كان ممنوعا رسميا من مغادرة الأراضي اليابانية حيث افرج عنه بكفالة مالية منذ نيسان/ابريل 2019، بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وفي أول موقف رسمي يصدر عن طوكيو، نددت السلطات اليابانية الأحد بفرار غصن إلى لبنان، معتبرة انه "غير مبرر" و"جريمة"، رافضة اتهامات وجهها إلى القضاء الياباني بانه "متحيز" وينتهك حقوق الانسان.

وصرحت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان ان "النظام القضائي الجنائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن "فرار متهمٍ أطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرر".