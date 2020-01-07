بعد ألمانيا.. كرواتيا وسلوفاكيا يخليان جنودهما من العراق

أعلنت كرواتيا وسلوفاكيا، الثلاثاء، سحب قواتهما المتمركزة في العراق على خلفية التصعيد الذي أعقب مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، فجر الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الكرواتية، في بيان، إنها قررت نقل "جنودها في العراق وعددهم 14 جنديا إلى الكويت"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

وشددت على أن أي خطوات مستقبلية في هذا الشأن "ستتم بالتشاور مع حلفاء حلف شمال الأطلسي".

من جهتها، قال مكتب رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني إنه تقرر "نقل الجنود السلوفاكيين في العراق وعددهم 7 وكانوا متواجدين ضمن بعثة تدريبية لحلف الناتو".

ولم تكشف رئاسة الوزراء السلوفاكية حتى الساعة (12:40 ت.غ) عن المكان الذي سينقل إليه هؤلاء الجنود.

وجاء قرار الدولتين تماشيا مع قرارات مماثلة اتخذتها دول أوروبية عقب تصاعد التوترات الناجمة عن مقتل سليماني.

ففي وقت سابق اليوم، أعلنت ألمانيا نقل جزء من قواتها في العراق "مؤقتا" إلى الكويت والأردن.

وذكرت "أسوشيتيد برس" أن برلين نقلت فقط 35 من جنودها في تلك العملية المؤقتة.

ويوجد حوالي 120 جنديًا ألمانيًا في العراق، لكن غالبيتهم لا يتمركزون في مدينتي التاجي وبغداد، وإنما في أماكن أخرى من البلد العربي.