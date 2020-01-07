بوتين يلتقي الأسد في دمشق في زيارة مفاجئة

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين برئيس النظام السوري بشار الأسد، الثلاثاء، في زيارة مفاجئة إلى دمشق لم يعلن عنها مسبقاً.

والتقى بوتين الأسد سابقاً في قاعدة حميميم الجوية، لكن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل دمشق في زيارة التقى خلالها الرئيس الأسد في مقر تجمع القوات الروسية في دمشق".

بينما نشر حساب "الرئاسة" السوري على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأسد وهو يصافح بوتين وجلس قربهما ضباط روس.