قصف صاروخي حوثي يودي بحياة 11 جنديا يمينا

قتل أحد عشر جنديا يمينا وجرح أكثر من عشرين آخرين الثلاثاء في قصف صاروخي للحوثيين على معسكر في محافظة الضالع جنوب اليمن، وفق ما أعلن مسؤول عسكري في القوات الحكومية اليمن.

وقال المسؤول إن "الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا على معسكر مما أدى الى استشهاد 11 جنديا وجرح أكثر من عشرين آخرين"، في الضالع حيث استهدف الحوثيون قبل أيام عرضا عسكريا، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وجرح آخرين.

وأوضح أن القصف استهدف "معسكر الصدرين أثناء تجمع القوات" لتحية العلم صباح الثلاثاء.

ولم يعلن الحوثيون عبر وسائل إعلامهم عن مهاجمة العرض العسكري.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي إلى جانب الانفصاليين الجنوبيين.

وقد تصاعدت حدّتها في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري دعماً للقوات الحكومية.

وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والأمم المتحدة.

وفي آب/أغسطس الماضي، استهدف المتمردون الحوثيون بطائرة مسيّرة وصاروخ بالستي قصير المدى، حفلا استعراضيا وتدريبيا عسكريا في مدينة عدن الجنوبية ما أدى إلى مقتل 36 عسكريا.