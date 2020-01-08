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السراج: حكومتنا الشرعية لديها الحق في عقد اتفاقيات مع أي دولة

وكالة الأناضول للأنباء
بروكسل
نشر في 08.01.2020 22:25
آخر تحديث في 09.01.2020 03:34
رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج (يسار) ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسول خلال لقائهما في بروكسل (الأناضول) رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج (يسار) ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسول خلال لقائهما في بروكسل (الأناضول)

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، إن حكومته التي تعتبر صاحبة الشرعية في البلاد، لها الحق في عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السراج، الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي يجري لقاءات فيها مع مسؤولين أوروبيين.

وأضاف السراج: "نحن كحكومة شرعية لدينا الحق في عقد مذكرات تفاهم واتفاقات مع أي دولة".

ووصف مباحثاته التي أجراها مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأنها "مثمرة جدا".

وأشار السراج، إلى أنهم أوضحوا للمسؤولين الأوروبيين الوضع في ليبيا، وهجمات قوات خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، وعلى الحكومة الشرعية.

وشدد أنهم لا يريدون أن تكون ليبيا مسرحاً لحرب الوكالات والتوترات.

ودعا السراج، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الهجوم الموجه إلى طرابلس، وعلى الحكومة الشرعية.

وأكد أن الهجوم المتواصل منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، سيبعدهم عن أي مسار سياسي ويؤدي إلى استمرار النهج العسكري لحفتر.

وبين أن حكومة طرابلس في وضع دفاع عن النفس مشروع، ولها الحق في إيجاد تحالفات مع مختلف الحلفاء للدفاع عن نفسها.

وتشن مليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الصراع الداخلي.

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