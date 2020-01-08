بعد تعرض حساب الوكالة الرسمية للاختراق.. الكويت تنفي نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان

نفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، الأربعاء، الخبر المتعلق بنية القوات الأمريكية الانسحاب من أحد المعسكرات في الكويت، مشيرةً أن موقعها على تويتر تعرض لاختراق.

وقالت "كونا" عبر حسابها الموثق على تويتر: "كونا.. تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وأضافت: "كونا تنفي قطعيا صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت".

وتابعت: "تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الأمريكية".

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وسائل إعلام دولية ومحلية، عن "كونا" خبرًا، ورد فيه تصريح منسوب لوزير الدفاع الكويتي، قال فيه إنه تلقى خطابا رسميا من الولايات المتحدة تبلغه فيه سحب قواتها من معسكر "عريفجان" خلال 3 أيام.

في السياق ذاته، أوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية عبر موقعها الإلكتروني، أن "حساب وكالة الانباء الكويتية على تويتر تعرض إلى اختراق، حيث تم نشر تغريدة ونسب تصريح إلى وزير الدفاع عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت".

ونقلت "القبس" الكويتية أيضا عن مصدر حكومي لم تسمه أن "الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية على لسان وزير الدفاع الكويتي عن نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام، عار عن الصحة تماماً".

وأشار المصدر إلى أن حساب "كونا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم اختراقه.

وتابع: "قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في تويتر بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية".