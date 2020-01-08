الولايات المتحدة تنشر راجمات صواريخ في دير الزور

قامت القوات الأمريكية المتمركزة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بنشر راجمات صواريخ لمواجهة المجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن القوات الأمريكية المتمركزة بالضفة الشرقية لنهر الفرات نشرت الراجمات في ثلاث نقاط هي بادية بلدة السوسة، وحقلي "العمر" و"كونكو" النفطيين.

وأشارت أن النقاط التي تم نشر الراجمات فيها تقع قبالة نقاط تجمع رئيسية للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في الضفة الغربية للنهر، وهي مدينتيْ البوكمال والميادين ومركز مدينة دير الزور.

وسبق أن أخلت المجموعات الإرهابية التابعة لإيران مقراتها في مدينة البوكمال تحسباً لضربات أمريكية، تزامنا مع ارتفاع حدة التوتر بين الجانبين بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية الجمعة، في العراق.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل سليماني.

وتحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في تصريح لقناة "سي إن إن".

ولاحقًا أعلن متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده لا تملك إحصائيات حول عدد القتلى والأضرار جراء الهجوم، وإنها "لا تؤيد أي إحصائية".