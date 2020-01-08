في ظهوره الأول.. كارلوس غصن: لست فوق القانون وهربت من الاضطهاد السياسي

أكد رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن الأربعاء أنه "لم يكن امامه من خيار" إلا الهروب من اليابان، لأنه "كان يعد مذنبا" قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها.

وعقد غصن مؤتمرا صحافيا في بيروت، في مقر نقابة الصحافة التي وصلها برفقة زوجته كارول. وقال إنه "لا أساس من الصحة" لاتهامه بإساءة التصرف المالي، وإنه يريد أن "يبرىء اسمه"، مشيرا الى أنه لن يروي تفاصيل فراره من اليابان.

وقال غصن وهو برازيلي من أصل لبناني، ولد في فرنسا: "لست فوق القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي، وقرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي".

وأشار إلى أنه يسعى من خلال حديثه إلى "تنظيف صورته أمام العالم وتفسير ما حصل معه". مشددا أن الاتهامات الموجهة له "مزاعم ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه".

وتابع: "أنا في لبنان وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلبًا على السلطات اللبنانية، لذلك سألتزم الصمت ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية - اليابانية".

وجرى توقيف غصن، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسًا لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة، وبانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.