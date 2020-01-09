الولايات المتحدة تواصل إرسال تعزيزات إلى قواعدها بحقول النفط السورية

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها في حقول النفط شرقي سوريا، حسب ما أفادت مصادر محلية، الخميس.

وذكرت المصادر أن قافلة أمريكية مكونة من مئة وأربعين شاحنة دخلت مساء الأربعاء، عبر معبر "الوليد" الحدودي مع العراق، ووصلت حقول "جبسة" قرب مدينة الشدادي جنوبي الحسكة.

وأوضحت المصادر أن القافلة حملت سيارات رباعية الدفع وآلات حفر وبناء، كما ضمت شاحنات مغلقة يعتقد أنها تحمل ذخائر.

وأضافت أن 9 عربات مدرعة وعشرات الجنود الأمريكيين خرجوا الثلاثاء من قاعدتهم بالقرب من بلدة تل بيدر شمال غربي الحسكة، ووصلوا إلى القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا.

يشار أن القوات الأمريكية انسحبت من عدد من قواعدها شمال شرقي سوريا تزامناً مع عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.



لكن القوات الأمريكية لم تنسحب من قواعدها الواقعة في حقول النفط ومحيطها.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان، إرسال مزيد من القوات والتعزيزات لحماية آبار النفط شرقي سوريا.