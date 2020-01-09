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حفتر يرفض وقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو

ديلي صباح ووكالات
بنغازي
نشر في 09.01.2020 22:12
آخر تحديث في 09.01.2020 23:32
روبترز روبترز

رفضت مليشيات خليفة حفتر، الجمعة، المبادرة التركية الروسية، لوقف إطلاق النار في ليبيا ابتداء من الأحد.

جاء ذلك في بيان، للناطق باسم مليشيات حفتر، أحمد المسماري.

ورحب البيان، "بالمبادرة الروسية الرامية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا"، ولم يذكر الدور التركي.

وأعلن استمرار هجمات مليشيات حفتر، للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

والأربعاء، دعا الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، يبدأ منتصف ليل السبت/الأحد.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي)، ومجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، الأربعاء، ترحيبهم بدعوة وقف إطلاق النار، والبحث عن حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

وتشن مليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الصراع الداخلي.

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