ليبيا ترحب بدعوة أردوغان وبوتين لوقف إطلاق النار في البلاد

رحب مجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، بالبيان الذي صدر الأربعاء عقب لقاء الرئيسين التركي والروسي بشأن الملف الليبي والعدوان على طرابلس، حسب بيان على صفحته بفيسبوك.

ورحب المجلس بالدعوة لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه "يجب أن لا تمس أي مبادرة حق حكومة الوفاق وجيشنا الوطني وقواته المساندة في الدفاع عن الشعب الليبي ومقدراته وعن العاصمة".

وأضاف المجلس أن "حل الأزمة الليبية لا يتأتى إلا عبر المسار السياسي وبهذا لا يمكن للطرف الذي أشعل الحرب (4 أبريل) وأحدث كل هذا الدمار في الأرواح والممتلكات أن يكون طرفا في أي عملية سياسية مستقبلا".

ودعا المجلس الدول الداعمة للمتمرد عن الشرعية (خليفة حفتر) إلى مراجعة مواقفها من هذا العدوان والعمل على وقف تقديم الدعم له للمساهمة إيجابيا في حل الأزمة الليبية.

ودعا الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد.

وأكد الزعيمان على ضرورة عودة الليبيين إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، للبدء بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار البيان المشترك أن وقف إطلاق النار المستدام يوفر عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وباقي المدن.

ودعا الرئيسان الأطراف في ليبيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة السلام والازدهار في البلاد.