السيستاني: ضعف السلطة في مواجهة انتهاكات الخارج جزء من تداعيات الأزمة الراهنة

انتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، ضعف السلطات العراقية في مواجهة انتهاكات السيادة الوطنية وجعله ساحة للنزاع، في إشارة الى التوتر بين إيران وأمريكا.

ومؤخرًا تصاعد التوتر على خلفية اغتيال أمريكا قاسم سليماني، قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري، وقيادي في هيئة الحشد الشعبي العراقية بصاروخ قرب مطار بغداد.

لتردّ طهران بشن هجوم بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال).

وقال السيستاني، على لسان ممثله أحمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء: إن "ما وقع في الأيام الاخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات جزء من تداعيات الأزمة (الداخلية) الراهنة".

وأردف بالقول إن استمرار الأزمة الداخلية وإصرار الأطراف على مواقفها من شأنه مفاقمة المشاكل في مختلف جوانبها، وأن يفسح المجال للآخرين بمزيد من التدخل في شؤون البلد وانتهاز الفرصة لتحقيق مطامعهم".

وطالب السيستاني الجميع، بـ"وضع حل للأزمة الحالية بالاستجابة لمتطلبات الإصلاح للخروج من الأزمة".

ودعا الأطراف المعنية إلى "الارتقاء لمستوى المسؤولية الوطنية ولا يضيعوا فرصة التوصل الى رؤية جامعة لمستقبل يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه ولا دور للغرباء في قراراته".

ويعيش العراق أزمة سياسية جراء احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وجر البلاد إلى الحروب، وتحكم البلاد منذ إسقاط النظام السابق عام 2003.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري. ويعيش العراق جموداً سياسياً وفراغاً دستورياً منذ انتهاء مهلة تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي.