أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، أن قوات الدفاع البحرية سترسل مدمرة وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط، لحماية سفنها التجارية التي تعبر المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو المحلية أن الحكومة اليابانية أمرت قوات الدفاع الذاتي البحرية بإرسال مدمرة وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.

وبحسب الوكالة، فإن الهدف من العملية التي صادقت عليها الحكومة أواخر العام الماضي، تهدف للمساعدة في تأمين عبور آمن للسفن اليابانية التجارية من المياه في المنطقة.

وقالت إنها تأتي وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران رغم أن المخاوف من نشوب حرب شاملة قد تبددت مؤخرًا.

من جانبها، أفادت صحيفة "ذا جابان تايمز" الإخبارية بأن ما سترسله اليابان عبارة عن طائرتين دوريتين مضادة للغواصات من طراز P-3C ومدمرة تاكانامي في مهمة "لجمع المعلومات الاستخباراتية" في المياه قبالة عمان واليمن.

ومن المقرر أن تغادر الطائرتان اليابان، السبت، على أن تبدأ القيام بدوريات في وقت لاحق من الشهر الجاري، فيما ستنطلق المدمرة القادرة على حمل مروحية ومجهزة بنظام إطلاق صواريخ عمودية ومدفع من عيار 127 ملم، في أوائل فبراير / شباط المقبل، على أن تبدأ مهمتها بحلول نهاية الشهر نفسه.

يشار أن اليابان تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط وتحافظ على علاقة جيدة مع معظم دول المنطقة، بما في ذلك إيران.

على صعيد آخر، يتوجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، السبت، إلى منطقة الخليج في جولة تستمر 5 أيام بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، في مؤتمر صحفي، الجمعة، بالعاصمة طوكيو "إن رئيس الوزراء سيلتقي زعماء السعودية والإمارات وعُمان"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" المحلية.

وأضاف سوجا أن "آبي سيتبادل وجهات النظر مع الدول الثلاث التي تلعب أدوارًا هامة في تهدئة التوترات وتحقيق الاستقرار للوضع في المنطقة".

وجاء الإعلان عن الزيارة بعد ورود تقارير تحدثت عن إلغاء آبي خططه لزيارة الشرق الأوسط في أعقاب حادثة اغتيال سليماني.

وترتبط جولة آبي الشرق أوسطية بخطط طوكيو لنشر قوات يابانية في خليج عمان، الجزء الشمالي من بحر العرب، ومضيق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن.

وبحسب سوجا، فإن "آبي ينوي طلب التعاون لضمان ملاحة آمنة واستقرار إمدادات الطاقة" إلى بلاده.