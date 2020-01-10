بادرة حسن نية.. إسرائيل تطلق سراح سجينين سوريين أحدهما متهم بالتجسس

أعلنت إسرائيل ليلة الخميس الجمعة الإفراج المبكر عن سجينين سوريين من الطائفة الدرزية، أحدهما كان قد حكِم عليه بتُهمة التجسس لصالح سوريا، وذلك في إطار عملية تبادل برعاية روسية وفي خطوة اعتبرها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بادرة لحسن النية".

فقد قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل ستبدأ إطلاق سراح صدقي المقت وأمل أبو صالح، عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، 22:00 ت.غ.

ونقلت عن مكتب نتنياهو، قوله إن الخطوة تأتي "بادرة سياسية وخطوة لإبداء حسن النية، بعد استعادة إسرائيل من سوريا رفات الجندي زخاريا باومل".

وفي أبريل/ نيسان 2019، استعادت إسرائيل بوساطة روسية رفات "باومل" الذي قتل في معركة "السلطان يعقوب"، بين القوات السورية والإسرائيلية في حرب لبنان سنة 1982.

وليس من الواضح حتى الآن بحسب الصحيفة العبرية، ما إن كان إطلاق سراح السجينين مرتبطا بالزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تل أبيب، في وقت لاحق من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبالضغوط التي تمارسها الأخيرة على موسكو لإطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية "نعما يسسخار"، بعد إدانتها بحيازة مواد مخدرة بالعاصمة الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه من المتوقع إطلاق سراح أمل أبو صالح من سجن "حرمون" (شمال) في حدود منتصف ليل الخميس، فيما سيتم إطلاق صدقي المقت صباح الجمعة من سجن "كتسيعوت" (النقب الصحراوي- جنوب).

وصدقي المقت درزي من مواليد مجدل شمس في الجولان عام 1967، حكِم عليه عام 2015 بالسجن 11 سنة بتهمة التجسس والخيانة والاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى سوريا في أوقات الحرب.

أما أمل أبو صالح، من سكان الجولان، فكان ينفذ عقوبة بالسجن 7 سنوات وثمانية أشهر، بجريمة قتل جريح سوري وإصابة جنديين إسرائيليين منتصف 2015.