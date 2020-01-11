الحكومة الليبية تعلن رصدها بدء انسحاب المرتزقة الروس من محيط طرابلس

أعلن ناصر عمار، آمر قوة الإسناد التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، أنهم رصدوا انسحاباً جزئياً لمرتزقة شركة "فاغنر" الروسية الداعمة لمليشيات خليفة حفتر، في محاور القتال بطرابلس، فيما رحب بالدعم التركي لبلاده.

وقال عمار، في تصريحات للأناضول، نشرت اليوم السبت: "نرصد ما يزيد على 500 روسي في محوري صلاح الدين- اليرموك، والخلاطات- أبو سليم".

وأضاف: "ينتشر في كل واحد منهما (المحورين) نحو 250 من الفاغنر، كذلك هناك ما يزيد على ألف مرتزقة من الجنجويد (تابعة لقوة الدعم السريع السودانية) زج بهم حفتر من أجل حسم المعركة قريباً وسريعاً".

وتابع: "نرصد انسحاباً لقوات الفاغنر بدأ بعد لقاء الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين مع نظيره التركي (رجب طيب) أردوغان، وتم انسحاب العديد من القوات".

وأردف: "رصدنا مروحيات عمودية تنقل هذه القوات إلى (قاعدة) الجفرة (الجوية). هناك الكثير من قوات الفاغنر فعلا تم انسحابها والقوات الباقية هي من أجل الدفاع عن آخر خطوط الفاغنر أو حماية ظهرها".

وحول موقف حكومة "الوفاق" من مبادرة وقف إطلاق النار، قال عمار: "نحن بادرنا بقبول السلام، قبلنا سلام الأقوياء والشرفاء، وإيقاف الحرب. نحن حكومة الوفاق الوطني حكومة شرعية ولها جيش وطني، والقوات المساندة كذلك لها شرعيتها".

وبخصوص الموقف التركي، قال عمار: "بالفعل التحرك التركي هو تحرك جاد، ورأينا ولمسنا مصداقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأردف: "رحبنا ببعض الخبراء والفنيين من تركيا الذين دخلوا من أجل تركيب منظومات تشويش ومنظومة دفاع جوي ورادارات وأشياء لوجستية كثيرة. من حقنا أن نستعين بمن نشاء".

وتوجه بالشكر لأردوغان على موقفه الداعم لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقال: "نقدر الوقفة الرجولية البطولية لأردوغان ونحن شاكرون له. رسالتي إلى الشعب التركي نحن شعب واحد".