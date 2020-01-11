مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط قنابل على معرة النعمان السورية

رصدت وكالة الأناضول من الجو، لحظات سقوط قنابل على مدينة معرة النعمان السورية، التي تتعرض لقصف مكثف من جانب نظام بشار الأسد وحلفائه.

ويواصل نظام الأسد، هجماته على التجمعات السكنية في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ولا سيما مدينة معرة النعمان.

والتقطت الأناضول مشاهد عبر طائرة مسيرة (درون)، توثق القصف على البلدة، حيث تنهمر القذائف على منازل المدنيين.

وتُظهر المشاهد حجم الدمار الهائل الذي طال المدينة، وكيف أن الهجمات تتم بشكل عشوائي.

يشار إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا من معرة النعمان ومحيطها جراء القصف.

والجمعة أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.