هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً جديدا لعُمان خلفا للراحل قابوس

عين مجلس سلطنة عُمان، اليوم السبت، هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً للبلاد خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وذكرت صحيفة الرؤية المحلية وجريدة الوطن الرسمية، أن السلطان الجديد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان صباح اليوم في جلسة طارئة في مقره بقصر البستان.

والسلطان الجديد كان يشغل وزير التراث والثقافة العماني منذ عام 2002، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ولد السلطان هيثم بن طارق عام 1954، عمل إلى جانب منصبه كوزير التراث والثقافة كمبعوثٍ خاص للسلطان الراحل كما سبق أن عمل في منصب الأمين العام لوزارة الخارجية، كما كان يترأس منصب رئيس لجنة رؤية 2040 التنموية.

وسبق أن تولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، ورئاسة اللجنة المنظمة لـدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط عام 2010، كما كان رئيساً فخرياً لجمعية الصداقة العمانية - اليابانية.

وعقب إعلان وفاة السلطان قابوس بن سعيد فجر اليوم، دعا مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وتشترط المادة رقم 5 من النظام الأساسي المتعلق بنظام الحكم في دستور سلطنة عمان أن "نظـام الحكم في البلاد سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة تركـي بن سعيد بن سلطـان"، وهو الجد الثالث للسلطان الراحل قابوس.

كما تنص المادة رقم 6 أن "يقوم مجلـس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم.

وتضيف المادة إنه "إذا لم يتـفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطـان للبلاد، فيقوم مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا، وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة.