أمير قطر يصل طهران رفقة وفد رسمي رفيع في أول زيارة له إلى إيران منذ توليه الحكم

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، العاصمة الإيرانية طهران، رفقة وفد رسمي رفيع، وهي أول زيارة له إلى إيران منذ توليه الحكم عام 2013، وسط توتر في المنطقة.

وبحسب بيان الديوان الأميري، يبحث آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار المسؤولين الإيرانيين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن أمير قطر سيلتقي خلال الزيارة المرشد الإيراني علي خامنئي، لمناقشة التطورات الطارئة في المنطقة.

والخميس الماضي، أجرى تميم، اتصالا هاتفيا مع روحاني، بالتزامن مع التوتر في منطقة الخليج إثر مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، مطلع الشهر الجاري، والرد الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في العراق.

كما قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء الماضي، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.