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إسرائيل تحتفي بسيارة إماراتية جابت شوارعها تحمل لوحة "أبو ظبي"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.01.2020 11:49
سيارة تحمل لوحة أبو ظبي تجوب شوارع إسرائيل سيارة تحمل لوحة أبو ظبي تجوب شوارع إسرائيل

احتفت تل أبيب، السبت، بسيارة قالت إنها إماراتية وتحمل لوحة أبو ظبي، كانت تجوب شوارع إسرائيلية.

وقال حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع إسرائيل"، وأرفق صورًا للسيارة.

وأشار إلى أن "مواطني إسرائيل تفاجؤوا هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لإمارة أبوظبي في الطرق الإسرائيلية".

والشهر الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتغريدة لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد على تويتر أشار فيها إلى مقال تحدث عن التقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وفي أكثر من مرة أعلن نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية، من دون أن يحدد تلك الدول.

ومن بين الدول العربية، ترتبط مصر والأردن فقط بمعاهدتي سلام مع إسرائيل.

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