بعد دعوة تركيا وضغط من روسيا.. حفتر يعلن قبول وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن المتحدث باسم مليشيات خليفة حفتر، أحمد المسماري، مساء السبت، وقف إطلاق النار اعتبارا من الدقيقة الأولى من الأحد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين دعوا، في بيان مشترك، الأربعاء، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا التوقيت. كما أجريا اتصالاً هاتفياً مساء السبت بحثا خلاله آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وبعد إعلان سابق رفضها الالتزام بتلك المبادرة، تراجعت ميليشيات حفتر عن تصريحاتها بهذا الخصوص، وأصدرت بيانا متلفزا أعلن خلاله المسماري الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال المسماري إن "قواته تعلن وقف إطلاق النار في غرفة العمليات بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 24:01 من الأحد الموافق 12-1-2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وشدد على أن "الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".

ولم يصدر على الفور حتى الساعة (21:45 ت.غ) من المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية بخصوص إعلان قوات حفتر وقف إطلاق النار.

لكن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، صرح في وقت السبت، بأن حكومته ترحب بالمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في ليبيا شرط انسحاب القوات المعتدية التابعة لحفتر.

وقال السراج، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما: "نرحب بالمبادرة الروسية التركية وكل المبادرات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا شرط أن تتسق مع سحب قوات المعتدي"، وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي.

وأضاف: "سنبذل كل جهد لمنع العودة إلى عسكرة الدولة ومن أجل ترسيخ مدنية الدولة".

وتابع: "نحن نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن أهلنا وعاصمتنا وصد العدوان ودحره مسألة وقت".

وتنازع قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية، حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية.