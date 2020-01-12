سقوط أربعة صواريخ على قاعدة جوية شمال بغداد تضم جنوداً أميركيين

أصيب 4 جنود عراقيين، الأحد، جراء قصف بقذائف صاروخية استهدفت قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين، شمالي العراق، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال نعمان الجبوري، ملازم في شرطة محافظة صلاح الدين، للأناضول، إن "مجهولين أطلقوا 5 قذائف صاروخية على قاعدة بلد الجوية بالمحافظة، والتي تضم قوات أمريكية وشركات أمريكية متخصصة بصيانة طائرات (F16) العراقية".

وأضاف الجبوري أن "الصواريخ، وفقا للمعلومات الأولية، سقطت داخل القاعدة الجوية، ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين عراقيين بينهم ضابط (لم يتضح رتبته على الفور)".

وسبق أن تعرضت القاعدة ذاتها لهجمات مماثلة آخرها، الخميس، حيث سقط صاروخان داخلها دون خسائر، بينما أصيب 3 جنود عراقيين بهجوم آخر قبل نحو أسبوع.

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين فضلاً عن السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الأخيرة، قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك، شمالي العراق.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات، التي زادت وتيرتها منذ مقتل قائد فيلق "القدس"، في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.

وردت إيران على اغتيال سليماني، الأربعاء، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنوداً أمريكيين شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضباً شعبياً وحكومياً واسعاً في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين واشنطن وطهران، وذلك قبل أن تتراجع حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.