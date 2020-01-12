مقتل عنصر من "الوفاق" برصاص ميليشيات حفتر جنوبي طرابلس

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، مقتل أحد أفرادها إثر استهدافه من قبل ميليشيات خليفة حفتر بمحور عين زارة جنوبي طرابلس، في ثاني خرق لقرار وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وأضاف "نعيد و نكرر بأن رجالنا البواسل، وإن قبلوا بوقف إطلاق النار أصلا لم تكن قواتنا قد بدأته في هذا العدوان الظالم على العاصمة، فإنهم لم ولن لا يثقوا أبدا بمن امتهن الغدر و نقض العهود".

وأشار قنونو إلى أن قوات الوفاق تلتزم بأوامر قيادة العملية وتحافظ على مواقعها والأصابع على الزناد، و ستردّ الصاع بعشرة إن استشعرت من العدو غدرا".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن قنونو رصد خروق متكررة لوقف إطلاق النار من قبل مليشيات حفتر، في محوري صلاح الدين ووادي الربيع، جنوبي طرابلس.

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، بدأ سريان قرار وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويأتي القرار استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا التوقيت.