إسرائيل تعترف بجريمة قتل أم فلسطينية على يد مستوطن

اعترفت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن جريمة القتل التي ارتكبها مستوطن بالضفة الغربية المحتلة بحق أم فلسطينية، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، هو "عمل عدائي" وقع لأسباب قومية.‎

وفي 13 أكتوبر 2018، قتلت الفلسطينية عائشة الرابي (45 عاما) وهي أم لـ8 أبناء، من بلدة "بديا"، غربي مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية، بعدما اعتدى مستوطن إسرائيلي بالحجارة على سيارة كانت تستقلها برفقة زوجها الذي أُصيب بجروح.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن وزارة الدفاع قولها، الأحد، إن "مقتل عائشة الرابي إثر إلقاء الحجارة على المركبة التي كانت تستقلها يعتبر عملا عدائيا وقع لأسباب قومية".

من جانبه، قال محمد رحال، محامي عائلة الرابي، للصحيفة ذاتها، إن "قرار أرض خصبة لاستمرار الإجراءات القانونية ضد منفذ الاعتداء".

وأضاف: "اليوم وزارة الدفاع أُجبرت على الاعتراف بأن الجريمة هي عمل إرهابي، وهذا إنجاز كبير، رغم أنه لا يوجد اعتراف من قبل المجرمين".

وأشار المحامي رحال إلى أن المحكمة الإسرائيلية التي تنظر في قضية مقتل الفلسطينية "الرابي" طلبت تقديم طلب للحصول على تعويض؛ لأن الضحية ليست مواطنة إسرائيلية.

ولفت إلى "أن فريق الدفاع قدم طلبًا إلى المحكمة بهدم منزل منفذ عملية قتل الفلسطينية الرابي". وقال إن "إسرائيل تهدم منازل العرب منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، لكنها لا تفعل ذلك مع منفذي العمليات اليهود".

وقبل قرابة عام، قدمت النيابة العامة الاسرائيلية لائحة اتهام ضد المستوطن إسرائيلي (وهو قاصر كان يبلغ من العمر 16 عاما عند تنفيذ العملية)، مشتبه به بقتل الرابي بإلقاء حجر كبير على سيارتها.

وينفذ مستوطنون إسرائيليون اعتداءات شبه يومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.