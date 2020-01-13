إقليم شمال العراق يهاجم نصر الله بعد انتقاده لمسعود برزاني

انتقد المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق، بشدة أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، واصفا إياه بأنه "جبان" وأنه "يعيش في سراديب".

جاءت تصريحات جوتيار عادل، الاثنين، ردا على مهاجمة نصر الله، الأحد، لرئيس الإقليم السابق مسعود برزاني زاعماً أنه انتابه الخوف عند هجوم "داعش" وأنه اتصل بقائد "فيلق القدس" حينها قاسم سليماني، الذي وصل مع مجموعة من القادة بينهم قادة من "حزب الله"، وهذا ما أبعد الخطر عن أرض الإقليم.

وقال عادل، في بيان موجها كلامه لنصر الله إن "قوات البيشمركة لا غير هي التي انبرت في الذود عن أربيل وكردستان، ورغم ذلك فقد قدّرنا وعبّرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا‎".

وأردف موجها حديثه لنصرالله: "نستغرب تهجمك بصوت مرتجف وأسلوب صبياني على إقليم كردستان وقائد أمة، ونسيت أنك منذ سنوات لم تر أشعة الشمس وتعيش في السراديب، فيما تتطاول على شعب شجاع".

وأضاف "بدلا من هذا التطاول، كان الأجدر بك أن تكون عونا لهذا الشعب الذي يعاني الظلم منذ عقود".

واختتم المتحدث باسم حكومة الإقليم قائلاً: "أنت الذي لا تستطيع أن تخرج رأسك خشية أعدائك تتطاول على شعب لا تربطك به أي صلة. الرئيس برزاني رمز نضال أمة، وأنت أجبن وأصغر من أن تتطاول عليه".