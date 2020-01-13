رئيس الحكومة الليبية وحفتر في موسكو لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

يزور رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وزعيم القوات المتمردة الضابط المتقاعد خليفة حفتر، موسكو، الاثنين، لتوقيع اتفاق حول تفاصيل وقف إطلاق النار بين القوات الموالية لهما الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.

وإثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة، دخل وقف لإطلاق النار في ليبيا حيّز التنفيذ الأحد بعد أكثر من تسعة أشهر من المعارك الضارية عند أبواب طرابلس .

ودعا رئيس حكومة الليبية، الاثنين، الليبيّين إلى "طيّ صفحة الماضي". وقال في خطاب بثه التلفزيون "أدعو كلّ الليبيّين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".

وقال رئيس مجلس الدولة (يوازي مجلس أعيان) في طرابلس خالد المشري، إنّ توقيع هذا الاتّفاق سيُمهّد الطريق لإحياء العمليّة السياسيّة.

ونقلت وكالات أنباء روسيّة عن ليف دينغوف رئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا، قوله إن حفتر والسراج سيحددان في موسكو "طرق تسوية مستقبلية في ليبيا بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

وأشار المشري إلى أنّه سيُرافق السرّاج إلى موسكو، بينما يُرافق رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، حفتر الذي يحاول منذ نيسان/ أبريل 2019 بدون جدوى السيطرة على طرابلس.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن مصدر ليبي أنّ حفتر وصل بالفعل إلى موسكو.

وأشار دينغوف إلى أنّ كلاً من حفتر والسراج سيلتقيان "بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا حول هذا الملفّ"، لافتا إلى أن مسؤولين من مصر والإمارات سيكونون موجودين ايضا على الأرجح بصفتهم مراقبين في المحادثات.

يتوقع أن يصل إلى موسكو الإثنين أيضا وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود شاوش أوغلو وخلوصي أقار.

وكان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تسعى إليه تركيا وروسيا، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد بالتوقيت المحلي. وقد لقي ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والجامعة العربية.