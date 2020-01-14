الجيش الجزائري يجري مناورات "بركان 2020" قرب الحدود الليبية

أجرى الجيش الجزائري، الثلاثاء، مناورات "بركان 2020"، بالذخيرة الحية في منطقة "عين امناس" جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود الليبية.

وأشرف اللواء السعيد شنقريحة، قائد الأركان بالنيابة، على المناورات التي نفذتها وحدات برية وجوية، وفق ما نقل التلفزيون الجزائري الرسمي من مشاهد.

ونفذت "وحدات اللواء 41 مدرع" مدعومة بوحدات جوية تتقدمها طائرات استطلاع جوي، المناورات بميدان الرمي شمال شرقي عين امناس.

ووفق المصدر ذاته "يهدف التمرين إلى رفع القدرات القتالية والتعاون بين مختلف غرف الأركان في الجيش، فضلا عن تدريب القيادات على التخطيط وتنفيذ العمليات في مواجهة التهديدات المحتمل".

وتزامنت المناورات مع تصعيد عسكري في الجارة الشرقية ليبيا، لكن وزارة الدفاع نقلت الإثنين، عن شنقريحة قوله، إن المناورات "تمرين تكتيكي اختباري يندرج في إطار تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2019-2020".

وشدد شنقريحة وفق بيان للوزارة، خلال جلسة عمل خصصت للتحضير للمناورات، إن "إجراء مثل هذه التمارين البيانية يهدف بالأساس إلى صقل معارف غرف الأركان في تحضير وتخطيط وتنظيم وتنفيذ مختلف الأعمال القتالية ووضعهم في جو المعركة الحقيقية".

وتعد هذه الزيارة التي أجراها اللواء شنقريحة الاثنين، إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب شرق)، الأولى من نوعها له بعد توليه مهام منصبه الجديد، الشهر الماضي.

وتولى شنقريحة، وهو أيضا قائد القوات البرية، منصبه رئيسا للأركان خلفا للراحل قايد صالح، الذي توفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2019 إثر أزمة قلبية.