حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

غادر الضابط الليبي المتقاعد خليفة حفتر العاصمة الروسية موسكو دون أن يوقع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا، حسب إعلام ليبي موالي لحفتر.

وذكرت قناة "218" الليبية الموالية لحفتر، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأخير غادر موسكو بعد تعثر المفاوضات مع الوفد الممثل لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، برعاية روسية تركية.

كما أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب طبرق، عبد الحميد الصافي، في تصريحات صحفية، عن مغادرة رئيس المجلس عقيلة صالح والوفد المرافق له العاصمة الروسية، الثلاثاء، دون أي توقيع على الاتفاق، وفق المصدر ذاته.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في تصريحات صحفية إن كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد حفتر مهلة حتى الثلاثاء.