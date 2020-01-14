داعش يهاجم موقعاً لحرس الحدود العراقي انطلاقاً من سوريا

قتل ضابط في حرس حدود العراق، فجر الثلاثاء، في هجوم نفذه تنظيم داعش انطلاقا من الأراضي السورية، بحسب النقيب أحمد الدليمي الضابط في شرطة الأنبار.



وقال الدليمي للأناضول، إن "تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مقر الفوج الأول التابع لقيادة حرس الحدود العراق المتمركز قرب منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا 410 كم غرب الرمادي".



وأضاف الدليمي، أن "الهجوم كان قادما من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، وتم التصدي له بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات أدت إلى مقتل ضابط برتبة نقيب في شرطة حرس الحدود فضلا عن مقتل عدد من عناصر داعش المهاجمين".



وأشار الدليمي الى أن "عناصر داعش المهاجمين انسحبوا نحو عمق الأراضي السورية".



وكان تنظيم داعش الإرهابي شن أول أمس الأحد، هجوما على مقر لقوات حرس حدود العراق قادما من سوريا، موقعاً قتيلين من قوات حرس الحدود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.