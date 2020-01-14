لبنان: استعدنا حق التصويت بالأمم المتحدة بعد تسديد المستحقات

أعلنت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، أن بلادها استعادت حقها بالتصويت في المنظمة الدولية بعد تسديد ما توجب عليها من مساهمات مالية.

وقالت المندوبة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": إن "لبنان سدد مستحقاته لدى المنظمة الدولية للأمم المتحدة"، حسب ما نشرته الإثنين، الوكالة الوطنية.

وأضافت "مدللي": "دفع لبنان مستحقاته التي تأخرت بضعة أيام بسبب الوضع الحالي في لبنان وكل شيء عاد إلى طبيعته. لبنان لم يعد خاضعا للمادة 19 (التي بموجبها يخسر العضو حقه في التصويت)".

والجمعة، أعرب الناطق باسم الأمانة العامة للامم المتحدة، استيفان دوجاريك، عن كامل تفهمه للظروف التي حالت دون وصول المبلغ المستحق قبل نفاد المهلة القانونية منذ أيام قليلة.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "لبنان خسر حقه بالتصويت في الجمعية العمومية، لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين".

وأضاف: "10 دول أعضاء في المنظمة، بينهم لبنان، تأخرت عن تسديد مساهماتها للسنتين الماضيتين، وبذلك تخضع هذه الدول للبند 19، وتخسر حقها في التصويت بالجمعية العمومية للمنظمة".

يشار أن الجمعية العامة، هي الجهاز التمثيلي الرئيسي للمناقشات في المنظمة الدولية، وتتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة.