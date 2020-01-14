وفاة مواطن مصري أميركي في أحد سجون القاهرة

توفي الاثنين في أحد السجون المصرية المواطن الأميركي المصري مصطفى قاسم، المعتقل منذ 2013، بعد إصابته بذبحة قلبية فيما نددت الولايات المتحدة بموته لأنه كان "غير ضروري ومأسوياً ويمكن تجنبه".

وقالت منظمتا "بريترايل رايتس انترناشونال وذي فريدوم إينيشياتيف" غير الحكوميتين اللتان تمثلان عائلة الراحل في بيان إن "السبب المباشر للوفاة هو على ما يبدو ذبحة قلبية" ووجهتا الاتهام للسلطات المصرية بـ"الإهمال" في متابعة الوضع الصحي لقاسم (64 عاماً) الذي كان يعاني من مرض السكري ومن مشاكل في القلب.

وبدأ قاسم إضراباً عن الطعام عندما حُكم عليه في أيلول/سبتمبر 2018 بالسجن.

وأضافت المنظمتان في بيانهما أن قاسم "نقل الحميس إلى مستشفى محلي حيث توفي بعد ظهر اليوم" الاثنين.

والاثنين قال ديفيد شينكر، نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط إن "موته في الحجز كان غير ضروري ومأسوياً ويمكن تجنبه".

وقاسم مواطن مصري هاجر إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الجنسية الأميركية، اعتقل في 2013 خلال زيارة إلى القاهرة في وقت كانت فيه السلطات المصرية تشن حملة على المتظاهرين ضد النظام.

ونفى قاسم مشاركته في أي تظاهرة، مؤكداً أنه حين اعتقل كان يقوم "بتحويل عملة في مركز تجاري".

وحُكم على قاسم في 2018 مع مئات المتهمين في محاكمة جماعية بالسجن لمدة 15 عاماً بجرم محاولة قلب النظام، وفق محاميه.