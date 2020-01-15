أردوغان وترامب يناقشان الشأن الليبي والتطورات الإقليمية في مكالمة هاتفية

ذكر بيان صادر عن الرئاسة في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا التطورات في ليبيا والشرق الأوسط.

كما تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة في الاتصال، وفقا للبيان.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد يوم من تصريح مسؤول موال لخليفة حفتر قال فيه إن وقف إطلاق النار قد انتهى وإن الحرب ستستمر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقال المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن مليشيات حفتر شنت غارات صاروخية على جنوب العاصمة الليبية، وذلك بعدما أعلن رئيس مجلس نواب طبرق الموالي للمليشيات، عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا مساء الأربعاء.

في 12 يناير، أعلنت الأطراف المتحاربة في النزاع الليبي وقف إطلاق النار استجابة لدعوة من الرئيس أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتمعت الأطراف جميعها الاثنين في موسكو للتوقيع على اتفاق يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية وبدء حوار سياسي.