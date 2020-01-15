الشرطة المصرية تداهم مكتب الأناضول في القاهرة وتقتاد العاملين إلى مكان مجهول

داهمت الشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، مكتب وكالة "الأناضول" التركية في العاصمة القاهرة، وأوقفت أربعة عاملين بينهم تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

ودانت وزارة الخارجية التركية في بيان مداهمة مكتب "الأناضول" في القاهرة وتوقيفها بعض العاملين فيها، مطالبة السلطات المصرية بإخلاء سبيلهم على الفور. وقالت في البيان، إن "الدول الغربية تتظاهر بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر له دوره في هذا الموقف المتهور".

واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، كما يتواصل متحدث الرئاسة التركية مع المدير العام لوكالة "الأناضول"، شنول قازانجي، إثر اقتحام مكتبها في القاهرة.

وتصب مداهمة "الأناضول" في إطار التضييق على المشهد الإعلامي والصحافي في مصر خلال السنوات الماضية، إذ وصل عدد المواقع المحجوبة في البلاد إلى 546 موقعاً على الأقل، بعد الهجمة التي صاحبت تظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي، من بينها 103 مواقع صحافية، وفقًا لحصر أجرته "مؤسسة حرية الفكر والتعبير".

وأظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2019 تراجُع مصر إلى المرتبة 163 عالمياً بتراجع مركزين عن العام الماضي من أصل 180 بلداً. ووفقاً للأرقام الصادرة عن "لجنة حماية الصحافيين" CPJ، تحتل مصر المرتبة الثالثة كأسوأ بلد من حيث سجن الصحافيين.