سوريا.. إسرائيل تقصف مطار التي-4 العسكري وواشنطن تجدد دعمها لنتنياهو

تعرض مطار التي-4 العسكري في وسط سوريا لقصف بالصواريخ، اتهم فيه النظام السوري إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه ليل الثلاثاء "قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار الـ تي فور من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات".

ويقع مطار "تي فور" العسكري في ريف حمص الشرقي وقد استهدفته الغارات قرابة الساعة العاشرة ليلاً (20,00 ت غ).

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس رفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

ومنذ اندلع النزاع في سوريا في 2011 شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

من جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنه "يتواجد في المطار قوات للنظام و قوات إيرانية وأيضاً عدد قليل من المستشارين العسكريين الروس".

وسبق لهذا المطار أن استُهدف بعدد من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وفي 9 نيسان/أبريل 2018، استهدف المطار بصواريخ أسفر سقوطها عن مقتل ما يصل إلى 14 مقاتلاً، بينهم سبعة إيرانيين، وفقاً للمرصد. ويومها اتهم كل من دمشق وطهران وموسكو إسرائيل بشن القصف.

هذا وقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بعد ساعات من الهجوم الليلي، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول "التطورات الأخيرة في المنطقة". وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "كما هو الحال دائمًا، فإن التزام الولايات المتحدة بالأمن الإسرائيلي ثابت"، وفق ما جاء في إعلام إسرائيلي.