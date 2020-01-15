عقيلة صالح يعلن عدم التزام مليشيات حفتر بهدنة طرابلس

أعلن رئيس مجلس برلمان طبرق عقيلة صالح، عدم التزام مليشيات خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال.

وقال صالح في تصريحات صحفية إن "الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت احتراما لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف صالح أن "التدخل التركي في ليبيا سبب تأخير معركة السيطرة على العاصمة طرابلس".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، خرق مليشيات خليفة حفتر لوقف إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية الليبية محمد قنونو، في الإيجاز الصحفي اليومي بالمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية،، إن "عصابات حفتر أطلقت بعض القذائف عشوائيا خلف خطوطنا باتجاه الأحياء السكنية في محوري الرملة وصلاح الدين، جنوبي طرابلس".

وأشار إلى أن قوات حكومة الوفاق ردت على مصادر النيران.

وفي كلمته، الثلاثاء، أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ "حفتر وافق في بادئ الأمر على اتفاق الهدنة في ليبيا، ثمّ فرّ هاربا من موسكو دون أن يوقع".

وأكد أردوغان أنّه "لو لم تتدخل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد".