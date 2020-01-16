الأمم المتحدة: إحراز تقدم على المسار السياسي في اليمن هو أولوية لنا

اعتبرت الأمم المتحدة، أن التحدي الذي سيواجهها في اليمن خلال الفترة المقبلة، يتمثل في "إحراز تقدم على المسار السياسي بين الأطراف المعنية".

جاء ذلك في إفادة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت الخميس، في المقر الدائم للمنظمة الأممية بنيويورك.

وقال غريفيث، في إفادته لأعضاء المجلس: "لا يمكن المحافظة على خفض الأعمال العدائية في اليمن، بدون إحراز تقدم سياسي بين الأطراف المعنية، وهذا هو التحدي المقبل لنا".

وأوضح أن "الأزمة الأخير بالمنطقة (في إشارة إلى التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية)، هددت المكاسب التي شهدناها، ولكن يبدو أن هذه الأزمة قد انتهت بالفعل".

وقصفت إيران بالصواريخ، الأسبوع الماضي، قاعدتين عسكريتين في العراق، ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية بالعاصمة بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وأكد المبعوث الأممي، خلال الجلسة أن "المنطقة مرت بأزمة خلال الفترة الماضية، ويبدو لحسن الطالع أننا تجاوزناها، وهذا الإنجاز الذي حققناه مفاده، أن اليمن لا يجب أبدا أن يكون أسير التطورات الحاصلة بالمنطقة".

وتابع: "خلال الفترة الماضية لم يشهد اليمن سوى ضربة جوية واحدة ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وانخفضت الضربات الجوية بمعدل 80 %، وتمكنا من استدامة ذلك الوضع والمحافظة عليه، كما أن التحركات العسكرية على الأرض باتت محدودة".

وزاد غريفيث: "هذا الإنجاز لم يكن وليد المصادفة حيث عمد قادة اليمن والمنطقة إلى الالتزام بضبط النفس".

واشتكى خلال الجلسة، من استمرار فرض القيود على حركة أفراد البعثة الأممية في الحديدة، مشيرًا أن ذلك "ما يثير حفيظتنا".

وأبلغ أعضاء المجلس بقرب إقلاع "أول رحلة إغاثة جوية، تضم 30 مريضا من اليمن" موضحا أن هناك مشروعا تابعا لمنظمة الصحة العالمية، يهدف إلى تسيير رحلات غوث جوية".

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية، دعمًا للقوات اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.