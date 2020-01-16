الخارجية الألمانية تؤكد قبول حفتر الالتزام بالهدنة في ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن خليفة حفتر تعهد بالالتزام بالهدنة الحالية في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ماس، عقب لقائه حفتر في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وأوضح الوزير الألماني أن حفتر مستعد للمساهمة في نجاح مؤتمر ليبيا المقرر انعقاده الأحد في العاصمة برلين، و"المشاركة في المؤتمر من حيث المبدأ".

وأضاف أن "حفتر تعهد بالالتزام بالهدنة الراهنة".

ويزور ماس ليبيا، قبل يومين من انعقاد "مؤتمر برلين"، في محاولة لدعم الجهود الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار بليبيا.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، دعوا إلى وقف إطلاق النار بليبيا، وهو ما استجابت له الأطراف الليبية.

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد، قمة دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وخليفة حفتر و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، الكونغو.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.