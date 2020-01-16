حفتر يعلن مشاركته في مؤتمر برلين

أعلن خليفة حفتر أنه سيشارك في مؤتمر برلين الذي تطلقه ألمانيا، الأحد المقبل، برعاية دولية، وفق مصدر مقرب.



وقال المصدر، الخميس، إن "حفتر تسلم دعوة رسمية من ألمانيا لحضور مؤتمر برلين ويسافر رفقة عقيلة صالح".



وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.



وفي وقت سابق اليوم وجهت ألمانيا عبر وزير خارجيتها هايكو ماس دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج للمشاركة في المؤتمر، بحسب المكتب الإعلامي للسراج .



والأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي ترحيبه بالمشاركة في حال وجهت له الدعوة للحضور في مؤتمر برلين.



وتنازع ميليشيات حفتر المدعومة من دول إقليمية حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط .