رئيس الوزراء الإيطالي يبحث الأزمة الليبية مع المسؤولين الجزائريين

وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى الجزائر اليوم في زيارة تندرج ضمن الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، بحسب ما أفاد مصدر رسمي جزائري.

ويجري كونتي خلال الزيارة محادثات مع نظيره الجزائري عبد العزيز جراد الذي استقبله في المطار، ثم يلتقي الرئيس عبد المجيد تبون ظهرا.

وتأتي الزيارة "في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا وتقديم حل دائم لها، ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية" بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

كما تأتي بعد زيارة وزير خارجيته لويجي دي مايو ووزير الخارجية المصري سامح شكري قبل أسبوع.

وسيشارك الرئيس عبد المجيد تبون في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين الأحد المقبل حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة و بمشاركة طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه.

ويهدف المؤتمر إلى الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وتوفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

وتعيش ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011 نزاعاً بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وقوات خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات ومصر وفرنسا. ومنذ قرار تركيا نشر قوات في ليبيا، كثفت الدبلوماسية الجزائرية المبادرات السياسية لتهدئة الأزمة في ليبيا التي تشترك معها في حدود طولها نحو الف كيلومتر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أجرى الأسبوع الماضي زيارة للجزائر التقى خلاها الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقدوم، وعقد مع الأخير اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى الوفود.

وقال الوزير التركي إن أنقرة ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة في القضايا الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

وقال: "سنزيد التعاون بين بلدينا إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، وسنتعاون على أساس مصالحنا المشتركة في القضايا الإقليمية، خاصة في الأزمة الليبية".