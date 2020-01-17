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الحكومة الليبية تطالب بدعوة تونس وقطر لمؤتمر برلين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.01.2020 16:23
آخر تحديث في 17.01.2020 16:28
الحكومة الليبية تطالب بدعوة تونس وقطر لمؤتمر برلين

طالبت وزارة الخارجية الليبية، بضرورة دعوة كل من تونس و قطر إلى مؤتمر برلين، المزمع عقده الأحد القادم.

جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، للسفارة الألمانية لدى طرابلس، بحسب ما نشرته قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، الجمعة.

وأضافت الخارجية أن تونس تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين، وأمنها من أمن ليبيا.

وأشارت إلى أهمية مشاركة قطر، التي كانت ولا زالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير، التي أطلحت بنظام معمر القذافي في 2011.

وشددت الخارجية على أن مشاركة تونس وقطر، يدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

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