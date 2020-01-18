آلاف المسيحيين "يتعمدون" بنهر الأردن احتفالا بـ "عيد الغطاس"

تعمّد الآف المسيحيين الفلسطينيين والأجانب، من الروم الأرثوذكس "الشرقيين"، السبت، في نهر الأردن، احتفالًا بـ"عيد الغطاس".

ويعتقد المسيحيون أن المكان الذي يطلقون عليه اسم "المغطس" في نهر الأردن، هو الموقع الذي تعمّد فيه النبي عيسى عليه السلام، على يد القديس يوحنا المعمدان.

وترأس رجال دين قداسًا على ضفة نهر الأردن، وتعمّد المشاركون (غطسوا واغتسلوا) بمياه النهر.

و"المغطس" هو موقع في نهر الأردن، الفاصل بين الأردن وفلسطين، وتسيطر إسرائيل على كامل الجانب الغربي منه، ويطلق الإسرائيليون على هذا الموقع اسم "قصر اليهود".

ورغم برودة مياه نهر الأردن، فضل عدد من الزائرين الغوص في المياه، التي يعتبرونها مقدسة.

ويضم موقع "المغطس"، وهو على بُعد تسعة كيلومترات شمال البحر الميت، منطقتين أثريتين رئيسيتين، هما: تل الخرار، المعروف باسم "تلة مار إلياس" أو "النبي إليا"، ومنطقة كنائس "يوحنا المعمدان" قُرب نهر الأردن.

ويوجد في المكان آثار تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي، منها كنائس ومعابد صغيرة وأديرة، وكهوف كانت تُستخدم كملاجئ للنساك، فضلاً عن برك مائية مخصصة للتعميد.

ووافقت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عام 2015، على إدراج هذا الموقع على قائمة "التراث العالمي"، تحت مسمى "موقع المعمودية".