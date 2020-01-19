السراج يطالب بقوة دولية لحماية المدنيين في طرابلس

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج بإرسال قوة حماية دولية، حال واصلت مليشيات حفتر هجومها على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الأسبوعية ونقلتها دير شبيغل الألمانية، اليوم الأحد، الذي تستعد خلاله برلين لاستضافة مؤتمر حول الأزمة الليبية.

وأضاف السراج: "نرحب بقوة حماية دولية بإشراف الأمم المتحدة، ليس لأننا بحاجة إلى الحماية كحكومة، ولكن لحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف المستمر منذ تسعة أشهر".

وذكر السراج بالهجوم على مخيم للاجئين على أطراف العاصمة، الذي قُتل به حوالي 50 لاجئًا الصيف الماضي، مؤكدا أن "هذه جرائم حرب".

وتجتمع، الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين 12 دولة، على رأسها الدول الخمسة دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، بقصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.



ونشرت عدة مواقع مسودة اتفاق مؤتمر برلين، التي ناقشها وعدلها وزراء خارجية 10 دول خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كما تحدث مسؤولون ليبيون عن بعض جوانبها.



ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وخليفة حفتر.



كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.